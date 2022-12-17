السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى بحث مع السيسى الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت عن أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين واشنطن والقاهرة.

 

وأعرب سوليفان عن دعم الولايات المتحدة القوي لأجندة مصر للإصلاح الاقتصادي، ولبرنامج صندوق النقد الدولي الذي سيعزز تنفيذه.

 

وأكد دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وكذلك القرار الدبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي من شأنه حماية مصالح جميع الأطراف.

 

كما تشاور الرئيس السيسي وسوليفان حول العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر، والأمن العالمي والإقليمي والتحديات الاقتصادية، وحقوق الإنسان.

 

ووجه سوليفان الشكر للرئيس المصري على مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية، وهنأه ومصر على نجاح مؤتمر المناخ (COP 27) في شرم الشيخ.

 

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل يوم الجمعة في مقر إقامته بواشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.

 

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، بأن الرئيس أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولي امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعياتها على كافة الحكومات لاسيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذي تسلكه الدولة بكافة محاوره الاقتصادية والاجتماعية.

 

وكان السيسي قد وصل إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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