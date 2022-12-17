السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مديرة صندوق النقد: القرض سيخفف حدة الفقر فى مصر ويدعم الحماية الاجتماعية

مديرة صندوق النقد
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

علقت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس التنفيذي للصندوق على موافقة الصندوق على إقراض صندوق النقد الدولي مصر 3 مليارات دولار.

 

وقالت في بيان صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن مصر أظهرت مرونة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق.

 

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: بعدما اكتسب الانتعاش الاقتصادي زخمًا في عام 2021، بدأت الاختلالات أيضًا في النمو وسط استقرار سعر الصرف، وارتفاع الدين العام، وتأخر الإصلاحات الهيكلية.

 

وأضافت: بلورت حرب روسيا في أوكرانيا نقاط الضعف الموجودة مسبقًا في الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وفي سياق سعر الصرف الذي لا يزال مستقرًا، خفضت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك ووسعت من عدم مواءمة سعر الصرف.

 

وقالت إن التزام السلطات الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من تشديد السياسة النقدية المسبق والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي، هي خطوات مرحب بها.

 

وأضافت: يوفر البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب EFF لمدة 46 شهرًا حزمة سياسة ذات مصداقية لتقليل الاختلالات، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش وتحسين المرونة ضد الصدمات، وتمهيد الطريق للنمو بقيادة القطاع الخاص.

 

وأشارت إلى أنه سيساعد التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في تخفيف الصدمات الخارجية ومنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار.

 

وبحسب مديرة الصندوق، سيضمن القرض الجديد لمصر، الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط، بينما سيساعد التوسع في الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية الفئات الضعيفة، وستقلل الإصلاحات الهيكلية من بصمة الدولة وتكافئ ساحة النشاط بين القطاعين العام والخاص، وتعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزز الحوكمة والشفافية.

 

وتابعت: سوف يملأ صندوق تسهيلات الصندوق جزءًا من فجوة التمويل من خلال تنفيذ حزمة السياسة الأساسية لإطلاق تمويل إضافي كبير من شركاء مصر، بما في ذلك التمويل في شكل استثمارات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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