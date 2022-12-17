رضا حامد يكشف لأول مرة سر ابتعاده عن الفن بعد تألقه القوى (فيديو)

وجهت الإعلامية راغدة شلهوب سؤالًا للفنان رضا حامد، حول أكثر موقف ضايقه في مسيرته الفنية، وقال عنه: "لا أنا ما استاهلش كده"، ليرد رضا حامد:"عمري ما فكرت في هذه الحكاية، ومفيش حاجة تترسب جوايا بسبب موقف".

وأضاف رضا حامد خلال لقاءه ببرنامج "نص الكلام" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر فضائية "النهار" :"بحس إن الموضوع خلاص هو كده، ربنا عايز كده، الحمد لله أسير في حياتي وأحاول ألاقي البدائل".

وتابع: "عملت فرقة عظيمة في إسكندرية، وقدمت حجات كويسة جدًا، لكني لم ألق المساعدة، أنتجت مسرحيتين وبعد ذلك لم استطع".

وكشف الفنان رضا حامد حقيقة تصريحاته بإهمال الوسط الفني له، قائلَا: "إنه بالفعل يوجد إهمال كبيرمن الوسط الفني له، وهم يُسئلوا عن ذلك، لما يبقى المنتجين عندهم واحد زي رضا حامد، بقى جراند وممكن يبقى بسمة لطيفة وجميلة وما يجبونيش، يبقى فيه حاجة تانية أنا مش فاهمها".

وأردف: "حتة مش عارف أكول عيش، لم أقولها أبدًا، عمري في حياتي ما قولت مش لاقي أكول عيش، الحمد لله لاقي، أنا في الأصل مهندس".

وعن سعيه في المجال الفني، قال: "بتصل على التليفونات كلها لكن محدش بيرد، ومرة روحت شركة فنية فوجدت إهمال، لقيت إن شكلي هيبقى وحش قدام نفسي فبطلت أروح لأحد، كان يوجد إهمال كبير في الاستقبال".