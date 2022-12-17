الفنان محيى إسماعيل يكشف سر قراره بعدم الإنجاب

كشف الفنان محيي إسماعيل حقيقة ندمه على عدم الإنجاب، كما كشف سر زواجه في سن متأخر وسر اختياره أرملة للزواج؟، مؤكدا أنه :"لم يندم على قرار عدم الإنجاب".

سر زواج محيي إسماعيل من أرملة

وأضاف محيي إسماعيل خلال لقاءه ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي تقدمه الإعلامية أسما إيراهيم:" تزوجت أرملة حتى لا أنجب".

وتابع:"وأنا صغير في عمر الـ 25 سنة بعد فيلم الإخوة الأعداء، كل بنت أحبها أقولها:"عن إذنك، تقولي:"إيه ده؟ هتسيبني ورايح فين؟"، أقول لها، إيه إللي رايح فين.. رايح أشوف شغل"، فتقولي، ياه كده؟!، كانوا كلهم زي بعض".

قرار محيي اسماعيل الزواج في سن متأخر وعدم الإنجاب

وتابع:"أيامها الشقة كانت من حق الزوجة، والموهبة هتضيع، وجيبي مفيهوش فلوس، وعايز أجيب شقة، ولو جبت عيل المحاكم هتشتغل، وموهبتي أقوى من أي واحدة، فكانت هذه الظروف، وبالتالي قررت ألا أتزوج ولا أنجب أطفالاً".

وأردف:"قررت أقوي نفسي مادياً ثم أتزوج بعد ذلك، وعندما قررت الزواج، تزوجت كبيرًا من أرملة، ولو كنت تزوجت من فتاة صغيرة، سأنجب وأموت وهي تضيع".