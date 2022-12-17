محى إسماعيل: كان نفسى أعمل دور الراحل أحمد زكى فى فيلم «زوجة رجل مهم»

وجهت الإعلامية أسما إبراهيم سؤال للفنان محيي إسماعيل، وخيرته بين كلا من: الفنانين؛ عمرو يوسف، وأمير كرارة، أحمد العوضي، حول الفنان الذي يستطيع أن يتقن دور كوميدي، ليرد محيي إسماعيل:"أمير كرارة، لأن دمه خفيف، والتانيين بردو دمهم خفيف، لكن كرارة متنوع في حجات كتير أوي".

وأضاف الفنان محيي إسماعيل خلال لقاءه ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس،أمير كرارة متنوع حيث يستطيع أن يقدم إعلان، أو مسلسل، أو فيلم، أو برنامج، معقبًا:"ناجح في كل شيء".

ورد محيي إسماعيل على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم :"هل البطل له مواصفات؟"، قائلا:"مالوش مواصفات ولا نيلة، بدليل محمد سعد، عادل إمام، ليس شرطا أن يكون النجم جميل أو وسيم الشكل، إنما يجب أن يكون النجم والبطل مؤثر".

كما وجهت أسما إبراهيم سؤال للنجم محيي إسماعيل:"عمرك نفسنت على حد من زملاءك في الوسط الفني؟"، ليرد:"أقسم بالله عمري ما عرفت الجمل دي في حياتي، ولا أنافس أحد ولا أتخانق معاه، ده هبل، مفيش عندي الكلام ده".

وتابع:"أحمد زكي عمل فيلم "زوجة رجل مهم، وأنا كان نفسي أعمل الدور ده، لكن ما أغيرش، هغير ليه؟ ما أنا عملت أدوار قوية جدًا".