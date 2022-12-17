السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لوكاشينكو: بيلاروسيا لن تكون أبدا عدوا لروسيا

الرئيس البيلاروسى
الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو

أكد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لن تصبح أبدا عدوا لروسيا، وشدد الرئيس البيلاروسي -في اجتماع حول قضايا التعاون البيلاروسي- الروسي- على تضامن بلاده مع روسيا كدولة مستقلة وذات سيادة، مؤكدا أن "بيلاروسيا لن تكون أبدا عدوا لروسيا"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية.


وأكد أهمية الحفاظ على العلاقات الودية والحليفة مع موسكو .. موضحًا أن روسيا هى أقرب دولة بالنسبة لبيلاروسيا، وأن شعبي البلدين تربطهما علاقات وثيقة.


وقال: "اعتقد أنه طوال فترة وجودنا في السلطة، سنظل نتمسك بهذا الاتجاه. ولو كان الأمر بخلاف ذلك، لكان الوضع كما في أوكرانيا الآن".


يُذكر أن الرئاسة البيلاروسية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الاستقلال يوم الإثنين المقبل بالعاصمة مينسك لبحث الوضع الراهن وخاصة التعاون في مجال الطاقة.


ومن المتوقع أن يكون جدول أعمال المفاوضات واسع النطاق على أن تبدأ المحادثات بشكل موسع حيث من المقرر أن يحيط رؤساء الدولتين أعضاء حكومتهما ووزراءها ورؤساء الأجهزة الحكومية، لبحث مجموعة كاملة من القضايا الأكثر إلحاحًا للتكامل بين البلدين، بحسب ماأوردته "بيلتا-نيوز". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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