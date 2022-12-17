مفيش حواجز بيني وبين أى ست جميلة.. قارئة التاروت تكشف أسرار محيى إسماعيل

كشفت قارئة التاروت أسرار في حياة الفنان محيي إسماعيل، قائلة:"شعرت بالسرقة، وأن شخصًا ما قام بسرقتك، واختلس شيئًا ما من عندك"، ليرد محيي اسماعيل:"مفيش ولا يجرؤ ولا يستطيع".

وأضافت قارئة التاروت خلال حديثها للفنان محيي اسماعيل ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم:"الفنان محيي اسماعيل يريد الوصول إلى هدف معين، ويسعى له جاهدًا"، ليعقب محيي اسماعيل:"قالولك في التاروت إني مرشح نفسي لجائزة نوبل".

وتابعت:"ورق التاروت يقول بأنه يوجد حواجز بنيت بينك وبين إحدى السيدات الجميلات"، ليرد:"لا يوجد بيني وبين أي واحدة جميلة حواجز إطلاقًا"

وأوضحت قارئة التاروت رسائل ملائكة الشعلة للفنان محيي إسماعيل:"سنتغلب على الصعاب، معاً سنستطيع، كذلك فإن شريكك يحاول الوصول إليك"، ليرد محيي إسماعيل:"إن شاء الله هبعد عنه، هو يقرب وأنا أبعد".

وأشارت إلى أن الرسالة الرابعة من ملائكة الشعلة هي:" رفه عن نفسك وانطلق، فالطبيعة تأتي بالشفاء والمعجزات وبالتالي أنت في حاجة إلى السفر وتغيير الأجواء"، ليعقب محيي إسماعيل:"، ليرد عليها:"عقلك خليه، اتمسكي بيه، أوعك تنسيه، لكن لو قلبك دق، والعقل قاله لاء، ساعتها عقلك جوه الشنطة وحطيه، وشدي السوستة عليه، وساعتها سيبي قلبك هو إللي يربيه".