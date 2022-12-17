السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مفيش حواجز بيني وبين أى ست جميلة.. قارئة التاروت تكشف أسرار محيى إسماعيل

الفنان محيي إسماعيل
الفنان محيي إسماعيل

كشفت قارئة التاروت أسرار في حياة الفنان محيي إسماعيل، قائلة:"شعرت بالسرقة، وأن شخصًا ما قام بسرقتك، واختلس شيئًا ما من عندك"، ليرد محيي اسماعيل:"مفيش ولا يجرؤ ولا يستطيع". 

 

وأضافت قارئة التاروت خلال حديثها للفنان محيي اسماعيل ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم:"الفنان محيي اسماعيل يريد الوصول إلى هدف معين، ويسعى له جاهدًا"، ليعقب محيي اسماعيل:"قالولك في التاروت إني مرشح نفسي لجائزة نوبل". 

وتابعت:"ورق التاروت يقول بأنه يوجد حواجز بنيت بينك وبين إحدى السيدات الجميلات"، ليرد:"لا يوجد بيني وبين أي واحدة جميلة حواجز إطلاقًا"

 

وأوضحت قارئة التاروت رسائل ملائكة الشعلة للفنان محيي إسماعيل:"سنتغلب على الصعاب، معاً سنستطيع، كذلك فإن شريكك يحاول الوصول إليك"، ليرد محيي إسماعيل:"إن شاء الله هبعد عنه، هو يقرب وأنا أبعد". 

 

وأشارت إلى أن الرسالة الرابعة من ملائكة الشعلة هي:" رفه عن نفسك وانطلق، فالطبيعة تأتي بالشفاء والمعجزات وبالتالي أنت في حاجة إلى السفر وتغيير الأجواء"، ليعقب محيي إسماعيل:"، ليرد عليها:"عقلك خليه، اتمسكي بيه، أوعك تنسيه، لكن لو قلبك دق، والعقل قاله لاء، ساعتها عقلك جوه الشنطة وحطيه، وشدي السوستة عليه، وساعتها سيبي قلبك هو إللي يربيه".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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