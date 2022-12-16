السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات لكشف غموض مقتل خفير مصنع زجاج بالسلام لسرقة 100 ألف جنيه

قتل
قتل

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لضبط المتهمين بقتل خفير مصنع زجاج وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بمدينة السلام.

وتلقي اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على خفير بمصنع زجاج مقتولا داخل المصنع، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة “محمد. ف. س” في العقد السابع من العمر، مصاب بتهشم في عظام الجمجمة نتيجة ضربة بآلة حادة على الرأس، كما تبين أن خزينة المصنع مفتوحة ولا توجد بها أموال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن الدافع من القتل هو سرقة خزينة الشركة، وأن المتهمين سرقوا 100 ألف جنيه من الخزينة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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