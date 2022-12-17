السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكرم القصاص يوضح مدى استفادة مصر وأفريقيا بعد القمة الأمريكية

أكرم القصاص
أكرم القصاص

كشف الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، عن مدى الاستفادة التي تعود على مصر وأفريقيا بعد القمة الأفريقية الأمريكية.


وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية" Extra news"، مساء اليوم الجمعة، إن هذه القمة لها أوجه متعددة في كافة الاتجاهات منها الجزء الأفريقي والمصري المحلي.


وأضاف أنه من الطبيعي أن يستفيد المواطن المصري من كّم الاستثمارات التي ستأتي نتيجة لهذه القمة الأمريكية الأفريقية، موضحًا أن هذه القمة تأتي في وقت دقيق جداً وأن المهم أن تكون القارة الأفريقية لها صوتاً مسموعاً وموجوداً في كل المحافل الدولية.


وأشار إلى أن مصر مع أفريقيا خلال السنوات السابقة، وأن الرئيس السيسي يبني علاقات قوية مع الدول الأفريقية بالشكل الذي يجعلها قادرة على أن أفريقيا لها حقوق في التنمية من خلال إمكانيتها من موارد ومواد خام وأنها تحتاج تطويراً في البنى الأساسية من الزراعة وغيرها من المجالات لأنها تمثل سلة غذاء العالم. 
 

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