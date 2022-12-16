على ماهر يشيد بأداء فيوتشر بعد التعادل مع الأهلى بالدورى

أشاد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر بأداء لاعبيه عقب التعادل مع الأهلي 1/1 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال ماهر، في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب ومتصدر ترتيب الموسم الحالي حتى الآن.

وأضاف: "حرصت على تحفيظ اللاعبين طريقة لعب الأهلي صاحب الانتصارات في الدوري فهو لم يفقد أي نقطة قبل مواجهتنا".

وأوضح: "لن أتحدث عن التحكيم نهائياً، لقد تعرض فريقي للطرد مبكرا في الدقيقة 20 من الشوط الأول ثم تم طردي أنا قبل نهاية المباراة".

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف الأهلي متصدر الترتيب.