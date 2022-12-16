السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

على ماهر يشيد بأداء فيوتشر بعد التعادل مع الأهلى بالدورى

علي ماهر
علي ماهر

أشاد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر بأداء لاعبيه عقب التعادل مع الأهلي 1/1 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال ماهر، في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب ومتصدر ترتيب الموسم الحالي حتى الآن.

وأضاف: "حرصت على تحفيظ اللاعبين طريقة لعب الأهلي صاحب الانتصارات في الدوري فهو لم يفقد أي نقطة قبل مواجهتنا".

وأوضح: "لن أتحدث عن التحكيم نهائياً، لقد تعرض فريقي للطرد مبكرا في الدقيقة 20 من الشوط الأول ثم تم طردي أنا قبل نهاية المباراة".

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف الأهلي متصدر الترتيب.

علي ماهر فريق فيوتشر الاهلى الدورى المصرى

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