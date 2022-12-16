خبيرة أسرية: زواج «الشوجر دادي» بسبب عدم احتواء الشباب للمرأة

كشفت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري، عن أسباب انتشار ظاهرة زواج "الشوجر دادي".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، إن انتشار ظاهرة زواج الشوجر دادي تعود إلى العديد من الأسباب والدوافع الواقعية وموجودة على أرض الواقع من بينها وجود خلل كبير في الأسرة المصرية ارتفاع معدلات الطلاق.

وأشارت إلى أن تربية الفتاة دون أب يشعرها بضرورة وجود رجل كبير السن في حياتها، لافتة إلى أن أغلب الشباب الصغير لا يستطيع احتواء المرأة، متابعة: "الرجل قادر على احتواء المرأة وإشباع رغباتها خاصة إذا كان شخص كبيراً في السن فيكون صاحب خبرات أكبر ولكن لا توجدة علاقات زوجية خالية من الخلافات والمشكلات".