خبير تحكيمى يوضح مدى أحقية معلول فى الحصول على ركلة جزاء أمام فيوتشر

تحدث أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، عن مدى صحة الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ببطولة الدوري.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية: "الطرد مباشر بسبب القوة واللاعب تدخل بعنف على قصبة لاعب الأهلي وقرار تقنية الفار كان صحيحا بإشهار البطاقة الحمراء لعمر كمال عبد الواحد".

وعن مطالبة الأهلي بركلة جزاء في واقعة علي معلول، قال: "لاعب فيوتشر دخل في قدم علي معلول وكانت هناك مخالفة، وكان على تقنية الفار يطلبوا من الحكم مشاهدة هذه اللعبة، الأهلي كان يستحق ضربة جزاء".

وفيما يتعلق بركلة جزاء الأهلي، أجاب "الكرة واضحة بسبب شد سعد سمير للاعب الأهلي، والقرار كان صحيحًا باحتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي".