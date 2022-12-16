الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

دينا فؤاد تروي تفاصيل دعم عمرو يوسف لها في «فاصل ونعود»

جريدة الدستور

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن مدى خوفها قبل الدخول إلى التصوير في أول يوم، قائلة: "حتى الآن لا أنام طوال الليل قبل بداية التصوير في أي عمل جديد، وكأني هصور أول يوم في حياتي".

وكشفت دينا فؤاد خلال لقاءها ببرنامج سهرانين، المذاع عبر فضائية on، الذي يقدمه الإعلامي أمير كرارة، عن مشكلتها في فيلم "فاصل ونعود" في أول يوم تصوير، وحقيقة استعانتها بصديقها: "كنت رايحة أول يوم تصوير وكانت الساعة 4 العصر كنت رايحة المعادي، فكلمت عمرو يوسف وقولت له إني مرعوبة، وهقف قدام النجم الكبير كريم عبد العزيز، وأنا كنت وقتها وجه جديد، لأن فيلم فاصل ونعود كان ثاني فيلم بعد فيلم حلم العمر". 

وتابعت: "عمرو يوسف اتخانق معايا تقريبًا مكنش بيدعمني، قالي تروحي تعملي الدور حلو وتركزي، اجمدي، إنتي عارفه ولو معملتيش الدور حلو أنا هتخانق معاكي، انشفي كده".

وأشادت الفنانة دينا فؤاد بالنجم كريم عبد العزيز، قائلة: "الكواليس نفسها كانت مطمئنة، وكريم عبدالعزيز  فنان في غاية التواضع وطيب ومحترم وكاريزما في الحقيقة وليس على الشاشة فقط ومتعاون إلى أقصى درجة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

«حبيبتي ونور عيني».. آخر ما كتبته «قتيلة بورسعيد» لابنتها في عيد ميلادها

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

فى هذا التوقيت.. «الأرصاد» تكشف الموعد الرسمى لبداية فصل الشتاء

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

بعد مطاردة زوجته وشقيقتها بالهرم.. سعد الصغير: «سرقوا منى 75 ألف جنيه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى