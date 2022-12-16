دينا فؤاد تروي تفاصيل دعم عمرو يوسف لها في «فاصل ونعود»

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن مدى خوفها قبل الدخول إلى التصوير في أول يوم، قائلة: "حتى الآن لا أنام طوال الليل قبل بداية التصوير في أي عمل جديد، وكأني هصور أول يوم في حياتي".

وكشفت دينا فؤاد خلال لقاءها ببرنامج سهرانين، المذاع عبر فضائية on، الذي يقدمه الإعلامي أمير كرارة، عن مشكلتها في فيلم "فاصل ونعود" في أول يوم تصوير، وحقيقة استعانتها بصديقها: "كنت رايحة أول يوم تصوير وكانت الساعة 4 العصر كنت رايحة المعادي، فكلمت عمرو يوسف وقولت له إني مرعوبة، وهقف قدام النجم الكبير كريم عبد العزيز، وأنا كنت وقتها وجه جديد، لأن فيلم فاصل ونعود كان ثاني فيلم بعد فيلم حلم العمر".

وتابعت: "عمرو يوسف اتخانق معايا تقريبًا مكنش بيدعمني، قالي تروحي تعملي الدور حلو وتركزي، اجمدي، إنتي عارفه ولو معملتيش الدور حلو أنا هتخانق معاكي، انشفي كده".

وأشادت الفنانة دينا فؤاد بالنجم كريم عبد العزيز، قائلة: "الكواليس نفسها كانت مطمئنة، وكريم عبدالعزيز فنان في غاية التواضع وطيب ومحترم وكاريزما في الحقيقة وليس على الشاشة فقط ومتعاون إلى أقصى درجة".