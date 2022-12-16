الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بالإتجار في مخدر الحشيش بالبساتين

جريدة الدستور

قررت نيابة البساتين، حبس 3 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

البداية كانت مع معلومات تلقتها أجهزة الأمن بالقاهرة، بقيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة قسم البساتين مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم، مستقلين سيارة "قيادة وملك أحدهم"، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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