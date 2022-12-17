السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يبحث المسلمون في كافة أنحاء الجمهورية عن مواعيد ومواقيت الصلاة بكل يوم، من خلال محركات البحث المهمة، مثل محرك جوجل وغيرها، حرصا منهم على أداء كافة الصلوات الخمسة في الوقت الصحيح المناسب، ومواعيد الصلاة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في محافظات مصر:

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

وفي هذا الإطار سيقدم “الدستور” لجميع قرائه، خدمة معرفة كافة مواقيت الصلاة وتكون بشكل يومي، بموعد الصلاة اليوم السبت، الموافق 17 ديسمبر 2022، والموافق 23 جمادي الأولى 1444 هجرية، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17- 12- 2022 فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:11  ص اليوم السبت 17- 12- 2022 

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 4:58 م اليوم السبت 17- 12- 2022 

موعد صلاة العشاء  6:20

 

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم السبت        

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:41

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.   

أفضل الأدعية من القرآن والسنة للتحصين من العين والحسد

«سبحان الذي يسبح الرعد بحمده».. أبرز الأدعية المأثورة لنزول المطر

مواقيت الصلاة اليوم السبت فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:08

موعد صلاة الظهر 11:46 م

موعد  صلاة العصر 2:34 م اليوم السبت 17- 12- 2022 

موعد صلاة المغرب 4:53 م

موعد صلاة العشاء 6:15  م اليوم السبت 17- 12- 2022    

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم السبت

وقت صلاة الفجر 4:56

وقت صلاة الظهر 11:38

موعد صلاة  العصر 2:31 م اليوم السبت 17- 12- 2022 

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م اليوم السبت 17- 12- 2022   

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:58  ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص اليوم السبت 17- 12- 2022  

موعد صلاة العصر 42: 2

موعد صلاة المغرب 5:04 م اليوم السبت 17- 12- 2022 

موعد صلاة العشاء 6:21

مواعيد الصلاة اليوم السبت مواعيد الصلاة اليوم الصلاة محافظات مصر الصلاة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

مواعيد الصلاة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

أبرز أدعية الفجر اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية السبت 17 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى