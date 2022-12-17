مواعيد الصلاة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

يبحث المسلمون في كافة أنحاء الجمهورية عن مواعيد ومواقيت الصلاة بكل يوم، من خلال محركات البحث المهمة، مثل محرك جوجل وغيرها، حرصا منهم على أداء كافة الصلوات الخمسة في الوقت الصحيح المناسب، ومواعيد الصلاة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في محافظات مصر:

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

وفي هذا الإطار سيقدم “الدستور” لجميع قرائه، خدمة معرفة كافة مواقيت الصلاة وتكون بشكل يومي، بموعد الصلاة اليوم السبت، الموافق 17 ديسمبر 2022، والموافق 23 جمادي الأولى 1444 هجرية، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.

مواقيت الصلاة اليوم السبت

مواقيت الصلاة اليوم السبت 17- 12- 2022 فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:11 ص اليوم السبت 17- 12- 2022

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 4:58 م اليوم السبت 17- 12- 2022

موعد صلاة العشاء 6:20

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم السبت

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:41

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة اليوم السبت فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:08

موعد صلاة الظهر 11:46 م

موعد صلاة العصر 2:34 م اليوم السبت 17- 12- 2022

موعد صلاة المغرب 4:53 م

موعد صلاة العشاء 6:15 م اليوم السبت 17- 12- 2022

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم السبت

وقت صلاة الفجر 4:56

وقت صلاة الظهر 11:38

موعد صلاة العصر 2:31 م اليوم السبت 17- 12- 2022

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م اليوم السبت 17- 12- 2022

مواقيت الصلاة اليوم السبت فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص اليوم السبت 17- 12- 2022

موعد صلاة العصر 42: 2

موعد صلاة المغرب 5:04 م اليوم السبت 17- 12- 2022

موعد صلاة العشاء 6:21