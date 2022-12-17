أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد

شهدت الكنيسة القبطية الكاثوليكية عددًا من الفعاليات قبيل عيد الميلاد المجيد، والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الأسبوع المقبل، وفقًا للتقويم الغربي.

وتفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، خدمة يسوع الحياة الأفضل للصم بالإيبارشية، وذلك بدير راهبات القديس يوسف، جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الايبارشي، بالمنيا، وفريق الخدمة.

وقدم الأنبا باسيليوس الكلمة الروحية بعنوان "الصلاة والشكر للرب دائمًا"، حيث قامت بترجمة الإشارة الأخت مريم نصيف، مسئولة الخدمة، بالإضافة إلى الفقرات الروحية المتنوعة.

وفي نهاية اللقاء، أعطى راعي الإيبارشية كلمة تشجيعية لمسؤولي النشاط، أكد فيها حتمية اكتساب خدام جدد للخدمة، مشيرًا إلى ضرورة عمل دورات تدريبية، لتعلم لغة التخاطب.

وشدد الأب المطران على أهمية تنظيم دورات رياضية بين أبناء الصم، والشباب، للدمج بينهم، مما يسهم في تعميم خدمة الصم، بجميع كنائس الإيبارشية.

نيافة الأنبا باسيليوس يتفقد دير راهبات القديس يوسف بالإيبارشية

وعلى صعيد آخر، تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، دير راهبات القديس يوسف بالإيبارشية.

جاء ذلك بحضور الأب بولس نصيف، والأخوات الراهبات، حيث اطمئن نيافة المطران على أحوال الراهبات، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، كما تمنى الأنبا باسيليوس لهن خدمة مثمرة.

وتستعد الطوائف المسيحية الغربية، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفقًا للتقويم الغربي في نهاية ديسمبر الجاري.

وتشهد الكنائس إجراءات أمنية مشددة، حيث تتولى قوات الأمن تأمين الكنائس من الخارج، فيما يقوم كشافة الكنيسة بتنظيم الكنيسة وتأمينها من الداخل، على أن يتم منع وقوف السيارات أمام الكنائس، والتأكد من بطاقات الهوية ووشم الصليب للمصلين، ومنع دخول الألعاب النارية أو حملها.

عيد الميلاد

عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد المسيح بدءا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد السيد المسيح، فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.