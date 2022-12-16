السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية: ميلاد السيد المسيح كان استجابة لصلواتنا وتساؤلاتنا

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبه قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في كلمته: “ميلاد السيد المسيح كان استجابة لصلواتنا و تساؤلاتنا فهو ينصت لنا جيدا ويلتفت لنا ولطلباتنا”.

وذكر رئيس الأساقفة أن الله اختار الرعاة حتى يخبرهم بميلاده أولًا وكان حريص أن يأتيهم الملاك ويخبرهم بميلاد المخلص المسيح الرب فكانت الدعوة الوحيدة لهم، فالله يختار بسطاء العالم حتى يعلن عن نفسه من خلالهم ففى معجزة إشباع الجموع اختار الله الطفل ذو الخمسة أرغفة والسمكتين ليصنع المعجزة من خلاله وحين أراد أن يأتى للعالم اختار مريم العذراء الشابة البسيطة ليصنع معجزة مجيئه من خلالها.

وشدد رئيس الأساقفة على أن حياتنا مهمة لدى الله ولذلك جاء فنحن نقضى معظم وقتنا نفعل أشياء روتينية  ولكننا يجب أن نصنع فرق فى حياتنا والآخرين لنحصل على المعنى الحقيقى وهو أن نكون شبه الله فى صورته ومؤثرين في الآخرين.

واختتم رئيس الأساقفة قائلًا: “الله وعوده لنا ثابتة وهو يرى أن حياتنا يجب أن تكون ذات معنى وأهمية فقد جاء الله كطفل صغير ليغير العالم وسيأتي ثانية ليدين العالم أجمع”.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل  بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

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