الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. تجارة الإسكندرية تعقد مؤتمرها الدولي «المرأة وتكنولوجيا الاتصالات»

كلية التجارة جامعة
كلية التجارة جامعة الإسكندرية

تعقد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، غدًا السبت، مؤتمرها الدولي عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى حياتنا، فى نسخته الثانية عشر، وينظمه قسم نظم المعلومات والحاسبات بالكلية، تحت عنوان  «المرأة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور السيد الصيفى - عميد كلية التجارة، إلى أن المؤتمر يعقد تحت إشراف الدكتورة غادة الخياط، رئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات بالكلية، وتتضمن فعاليات المؤتمر ما بين «وجه لوجه» و«جلسات أونلاين» اعتبارًا من غدا طبقا للجدول المرفق بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى أ.د. أحمد نور  الدور الثاني، وتعقد الجلسة الإفتتاحية يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة 9:30 صباحًا.


وأوضح أنه لمتابعة الجلسات أونلاين من خلال طريق الرابط التالي:
‏https://urlz.fr/gU1q 
 

ولمتابعة جميع اخبار المؤتمر والبث المباشر لجميع فعاليات المؤتمر  على الصفحة الخاصة بالمؤتمر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
‏ICT in Our Lives International Conference
‏https://www.facebook.com/ICTinOurLives.

كلية التجارة تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات نظم المعلومات والحاسبات المرأة وتكنولوجيا الاتصالات جامعة الإسكندرية

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