الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معرض «باب رزق2» يختتم فعالياته باحتفالية فنية بشاطئ ذوي الهمم بالمندرة

ختام معرض باب رزق
ختام معرض باب رزق

اختتم معرض« باب رزق 2» لذوي الهمم، فعالياته اليوم، باحتفالية فنية شارك فيها ذوي الهمم على شاطئ المندرة المجاني شرق الإسكندرية.

أثنى اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على نجاح المعرض وكذلك نسبة الإقبال عليه، ووعد باستكمال سلسلة معارض باب رزق قريبا، موضحًا أن المعرض الذى استمر لمدة أسبوع كامل، امتلئ بالعديد من قصص الإصرار والتحدى وكان أبطالها العارضين من «قادرون باختلاف».

وأكد على اهتمام اللواء محمد الشريف بمعارض باب رزق والتي تساهم في عرض وتسويق المنتجات والمشروعات الصغيرة للأسر البسيطة وخاصة من ذوي الهمم. 

كما وجه رشاد تحية خاصة إلى أسر وأمهات الأبطال من ذوي الهمم المشاركين فى المعرض، وكل من ساهم في نجاح هذا المعرض.

وألقي الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل الأمين العام لبيت العائلة المصرية، كلمة أشار فيها لأهمية التكافل والتراحم بين كافة طوائف المجتمع.

ثم ألقت الدكتورة نيرمين سويدان نائبا عن الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي كلمة أشارت فيها للخدمات والتسهيلات التي حصل عليها أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات الماضية.

تضمن الاحتفال عرضًا فنيًا للفرقة المصرية لتنمية إبداعات متحدي الإعاقة «فرقة الدمج الأولي فى الشرق الأوسط»، تلاه عرضًا فنيًا من أبناء الرابطة النوبية الجعافرة، وعرض مقدم من عازفة الطبلة «لوجين»، ثم عرض التنورة، وكرم رئيس مصايف الإسكندرية الرعاة الرسميين للمهرجان.

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باب رزق 2 احتفالية فنية ذوي الهمم الإسكندرية القادرون بإختلاف ختام باب رزق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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