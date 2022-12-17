السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 2022/12/17 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية الساعات الصباحية يشغل بال الالآف من المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم السبت 17 /12 /2022 في البنوك المصرية عبر "جوجل"، مع استقرار سعر الدولار اليوم السبت 17-12-2022، مقابل الجنيه المصري في كل البنوك العاملة بمصر.

وثبت سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر بمبلغ 24.61 للشراء، 24.66 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي بنك cib سجل قيمة 24.65 جنيه للشراء، ومبلغ 24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 17 /12 /2022 في البنوك المصرية

في بنك الإسكندرية، سجل اليوم السبت 17 ديسمبر مبلغ 24.61 جنيها للشراء، وقيمة 24.71 جنيها للبيع، بينما سجل المتوسط لسعر الصرف البوم بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 24.65 جنيها للشراء، وقيمة 24.73 جنيها للبيع.

ويعرض "الدستور"، خدمة تشمل نشر سعر العملات بكافة البنوك المصرية والأسواق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريًا للسعر في حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى:

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 24.65 جنيه للشراء.


وصل سعر الدولار اليوم السبت 24.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدولار اليوم السبت 24.61 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم السبت

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 24.61 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار اليوم السبت 24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم السبت

24.61 جنيه للشراء.
 

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بلغ سعر الدولار اليوم السبت 24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى "cib" اليوم السبت

وصل سعر الدولار اليوم السبت 24.65 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 24.69 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 24.72 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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