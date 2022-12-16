أبرزها «فاركو والأهلى» و«الزمالك والحدود».. مواعيد مباريات الجولة الثامنة فى الدورى

أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة للدوري، منذ قليل، والتي شهدت أول تعادل للأهلي أمام فيوتشر، ليمنح الزمالك فرصة الزحف نحو القمة.

ويتربع المارد الأحمر على قمة الدوري برصيد 19 نقطة، أما الفارس الأبيض أصبح لديه 17 نقطة في المركز الثاني، لاسيما بعد فوزه القاتل على البنك الأهلي بهدف نظيف في الدقيقة 96، ليصبح الفارق بين القطبين الكبيرين نقطتين فقط.

وهو ما يجعل مباريات الجولة الثامنة، والتي تقام على مدار 3 أيام متتالية، بداية من الاثنين المقبل الموافق 19 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم 21 من الشهر ذاته، في غاية الإثارة والندية.

ويرصد لكم «الدستور» باليوم والساعة منافسات الجولة الثامنة بدوري رابطة الأندية المحترفة على النحو الآتي:

سيراميكا والداخلية يفتتحان الجولة الثامنة

يفتتح فريقا سيراميكا كليوباترا والداخلية منافسات الجولة الثامنة للدوري، عصر الاثنين المقبل، في تمام الثالثة إلا ربع، على ستاد القاهرة الدولي، أما في الخامسة مساء، هناك مواجهتان الأولى سموحة والاتحاد في ديربي إسكندرني جديد، على ستاد الإسكندرية، وفيوتشر إف سي وغزل المحلة، على ملعب "السلام".

بينما سيكون ختام منافسات اليوم الأول، بمواجهة تجمع بين بيراميدز وأسوان، على ستاد الدفاع الجوي، في تمام السابعة مساء.



الأهلي يصطدم بفاركو والزمالك يواجه الحدود

وتستكمل منافسات الأسبوع الثامن الثلاثاء القادم، بإقامة 4 أربعة مواجهات، ففي تمام الثالثة إلا ربع عصرا، يستدرج إنبي نظيره الإسماعيلي، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، أما في الخامسة مساء، يصطدم الأهلي بفاركو على ستاد برج العرب، وفي نفس التوقيت أيضا، يواجه طلائع الجيش البنك الأهلي على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

بينما يختتم اليوم الثاني من مباريات الجولة الثامنة، بمواجهة تجمع بين الزمالك وحرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساء.

المصري والمقاولون العرب يختتمان الجولة

وتختتم منافسات الأسبوع الثامن للدوري، بمواجهة يتيمة، ستجمع بين المصري البورسعيدي والمقاولون العرب على ستاد السويس الجديد، في تمام الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري.