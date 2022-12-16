الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: قرارات الغرب المتعلقة بالحبوب الروسية لا يقصد بها طمأنة موسكو

الحبوب الروسية
الحبوب الروسية

قال الباحث والمحلل السياسي، محمد منيمنة، إن الهدف من العقوبات الغربية الأمريكية على الجانب الروسي إقناع روسيا اقتصادياً وليس عسكرياً أن التواجد بأوكرانيا يسبب الكثير من الضغوطات العالمية والاقتصادية. 

الضغوطات الاقتصادية الغربية

وأكد المحلل السياسي محمد منيمنة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التوجه الغربي قائم على الابتعاد عن الحرب العسكرية واستخدام العامل الاقتصادي للضغط على موسكو مع الحرص على دعم وتمويل أوكرانيا.

الحبوب الغذائية الروسية

وأضاف، في حديثه، أن قرارات الغرب المتعلقة بالحبوب الروسية لا يقصد بها طمأنة موسكو، حيث تتعلق قضية الحبوب بالأمن الغذائي العالمي وليس الأمن الغذائي الروسي وحده.

محمد منيمنة العقوبات الغربية الروسية القاهرة الإخبارية محلل سياسي الحبوب الغذائية الروسية

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