تكريم 102 من حفظة القرآن الكريم بقرية الشنباب بالبدرشين (صور)

وسط حشد كبير في مشهد مُهيب بالبدرشين تم تكريم 102 من حفظة القرآن الكريم في حضور أهالي المُكرمين بحفظ كتاب الله والذين بلغ عددهم مايقرب من 5000 ألاف شخص، الذين غمرتهم السعادة برؤية أبنائهم فى هذا التكريم من أهالي القرية.

وسيطرت فرحة كبيرة على 102 من حفظة القرآن الكريم، وذويهم بمحافظة الجيزة، خلال تكريمهم في قرية الشنباب بمركز البدرشين.

وتم منح أهل القرآن شهادات تقدير وبعض الهدايا تكريماً لهم على حفظ القرآن الكريم وتوجيه الشكر لأولياء أمورهم ومحفظيهم الذين ساعدوهم على حفظ كتاب الله.

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