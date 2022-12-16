الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يفقد جهود مدافعه أمام فاركو فى الدورى

الأهلي وفيوتشر
الأهلي وفيوتشر

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جهود مدافعه محمد عبدالمنعم في المباراة المقبلة أمام فاركو والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي، فاركو يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري.

ويغيب عن الأهلي اللاعب محمد عبدالمنعم في المباراة المقبلة للإيقاف؛ بسبب تراكم الإنذارات إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة اليوم أمام فاركو.

وحصل مدافع الأهلي على 3 بطاقات صفراء في مباريات الفريق أمام أسوان وغزل المحلة وفيوتشر.

كان الأهلي قد تعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق في الجولة السابعة من بطولة الدوري.
 

الاهلى فاركو محمد عبد المنعم الدورى المصرى

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