الأهلى يفقد جهود مدافعه أمام فاركو فى الدورى

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جهود مدافعه محمد عبدالمنعم في المباراة المقبلة أمام فاركو والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي، فاركو يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري.

ويغيب عن الأهلي اللاعب محمد عبدالمنعم في المباراة المقبلة للإيقاف؛ بسبب تراكم الإنذارات إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة اليوم أمام فاركو.

وحصل مدافع الأهلي على 3 بطاقات صفراء في مباريات الفريق أمام أسوان وغزل المحلة وفيوتشر.

كان الأهلي قد تعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

