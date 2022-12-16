الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصطفى قمر عن حميد الشاعرى: أول واحد عمل نقلة فى المزيكا

مصطفى قمر
مصطفى قمر

كشف الفنان مصطفى قمر عن كواليس طفولته، بمنطقة بحري بمدينة الإسكندرية، حيث بدأ المشاركة بالعمل الموسيقي أثناء دراسته بالمرحلة الابتدائية.

وقال «مصطفى»، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، الذي تقدمه الفنانة أنغام، المُذاع عبر فضائية “DMC”، مساء اليوم الجمعة، "حميد الشاعري في مرة وقفني ولقاني بغني وقالي عايز تغني وتعمل ألبوماً، قالي تعالي بيتي في سانستيفنو، وروحت قعدت أغني مع أهله شوية وقالي تعالي نطلع على شركة سونار".

وتابع: "روحت له فعلاً وكان في 2 شركاء ولازم الـ2 يقول أوك، روحنا أن وحميد واسمه الشيخ للشريك الثاني في العلمين كان بيصيف، ولما سمع صوتي قالي آه حلو، يوم كذا تقبض وأمضيك 7 سنين احتكار".

وأكمل: "مضيت بقي وأول ألبوم 3 آلاف جنيه والثاني 3500، والثالث 4 آلاف لما مشيت، ولما روحت ليحيى خليل، عشان يعمل الألبومات، ومخدتش في بالي أن حميد بدء يوزع وفي الوقت ده إن كل اللي عارفة إنه بيغني وبيحط الحانة، وحسيت في الوقت ده إن حميد زعل مني، حميد الشاعري أول واحد عمل نقلة في المزيكا".

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