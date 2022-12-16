ضياء رشوان: الرئيس السيسى حرص على شكر الجالية المصرية على حفاوة الاستقبال بواشنطن

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على التوجه بكل الإعزاز والشكر الصادق للجالية المصرية بأمريكا على ما أبدته من حفاوة استقباله طول فترة إقامته هناك.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر قيادة وحكومة دائمًا وأبدًا تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج، ولن تدخر جهدًا في خدمة شعبنا العظيم.

وأشار إلى أن إدارة بايدن الديمقراطية ساعدت في إنهاء حكم الإخوان، متابعًا: "إحنا كنا متعودين في كل زيارة للرئيس السيسي لواشنطن، الإخوان ينظموا وقفات احتجاجية، المرة دي مفيش أي أخبار عن وقفات احتجاجية ضد زيارة الرئيس السيسي، اللي كانوا واقفين بس أبناء مصر الحقيقيين، الوطنيين".

وتابع: "على هامش النشاط الموسع للرئيس السيسي بواشنطن، الرئيس يشكر الجالية المصرية بالولايات المتحدة".