الناتو: روسيا تستعد لحرب طويلة الأجل فى أوكرانيا

قال الأمين العالم لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن روسيا تستعد لحررب طويلة الأجل مع أوكرانيا، مشيرًا الى أن أي حل يجب أن يضمن بقاء أوكرانيا دولة سيدة ومستقلة.

وتابع ستولتنبرج أنه من المرجح أن تنتهي حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات كغالبية الحروب، وعلينا عدم الاستخفاف بروسيا، فهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة، كما أنه علينا مواصلة دعم أوكرانيا حتى يدرك بوتين عجزه عن الانتصار العسكري.

وزير الدفاع الأوكراني

وطالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده.

وقال ريزنيكوف، في تصريح لقناة "سي إن إن"، إن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المزيد من الأسلحة من أمريكا وحلف الناتو، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي، حيث إنها تعد الأولوية الأولى بالنسبة لبلاده.

وحول عدم وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا حتى الآن، قال ريزنيكوف إنه تم إجراء مناقشات مطولة مع شركائنا، لأنها تعد أنظمة متطورة وغالية للغاية، معبرًا عن اعتقاده أن هذه الأنظمة (باتريوت) ستصل جبهة القتال في المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، أن الجيش الأوكراني يكثف استعداداته من أجل مواجهة البرد القارس، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة لن يوقف القتال على الجبهة.

وأضاف أن روسيا تستهدف البنية التحتية في أوكرانيا بسبب عدم إحرازها نجاحًا ضد القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موسكو بدأت هذه الحرب وكييف لن تتوقف حتى تقوم بإنهائها.