الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: روسيا تستعد لحرب طويلة الأجل فى أوكرانيا

الناتو
الناتو

قال الأمين العالم لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن روسيا تستعد لحررب طويلة الأجل مع أوكرانيا، مشيرًا الى أن أي حل يجب أن يضمن بقاء أوكرانيا دولة سيدة ومستقلة.  

وتابع ستولتنبرج أنه من المرجح أن تنتهي حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات كغالبية الحروب، وعلينا عدم الاستخفاف بروسيا، فهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة، كما أنه علينا مواصلة دعم أوكرانيا حتى يدرك بوتين عجزه عن الانتصار العسكري. 

 وزير الدفاع الأوكراني

وطالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده.

وقال ريزنيكوف، في تصريح لقناة "سي إن إن"، إن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المزيد من الأسلحة من أمريكا وحلف الناتو، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي، حيث إنها تعد الأولوية الأولى بالنسبة لبلاده.

وحول عدم وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا حتى الآن، قال ريزنيكوف إنه تم إجراء مناقشات مطولة مع شركائنا، لأنها تعد أنظمة متطورة وغالية للغاية، معبرًا عن اعتقاده أن هذه الأنظمة (باتريوت) ستصل جبهة القتال في المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، أن الجيش الأوكراني يكثف استعداداته من أجل مواجهة البرد القارس، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة لن يوقف القتال على الجبهة.

وأضاف أن روسيا تستهدف البنية التحتية في أوكرانيا بسبب عدم إحرازها نجاحًا ضد القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موسكو بدأت هذه الحرب وكييف لن تتوقف حتى تقوم بإنهائها.

أوكرانيا روسيا حرب طويلة ينس ستولتبرج ​الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

«أوقفت الغمز واللمز».. الباز يشكر الرئيس السيسى على رسالته لأبناء الجالية المصرية

تحت رعاية الرئيس السيسى.. مصر تستقبل قادة قطاع البترول والغاز العالمى فى «إيجيس 2023»

الأهلى يهدر ركلة جزاء قاتلة ويفقد أول نقطتين بالدورى بتعادل مثير مع فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى