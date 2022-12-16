آسيا تايمز: اليابان تُخطط لتوسيع قدراتها الدفاعية بحلول 2028

نشرت اليابان خطة رسمية لمضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2028، بما في ذلك نفقات قدرات الضربات المضادة الجديدة التي تستهدف الصين.

وكشفت صحيفة “آسيا تايمز” الآسيوية، اليوم الجمعة، عن مخطط اليابان لإعادة التسليح بسرعة البرق، لمضاعفة الانفاق الدفاعي بحلول عام 2028 بما في ذلك نفقات قدرات الضربات المضادة الجديدة التي تستهدف الصين.

وأفاد التقرير بأنه تم وضع هذه الأهداف رسميًا في استراتيجية الأمن القومي، وهي وثيقة صدرت اليوم الجمعة، بعد أول مراجعة لها على مستوى مجلس الوزراء منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بينما يمثل منشور NSS الجديد تحولًا كبيرًا في الموقف الدفاعي المعتاد لليابان .

وأضاف أن طموح حكومة كيشيدا للحصول على قدرة "هجوم مضاد"، تمت الإشارة إليه علنًا ومناقشته على نطاق واسع في التحالف الحاكم، الذي يضم الحزب الديمقراطي الليبرالي اليميني بزعامة كيشيدا وشريكه الأصغر ، كوميتو البوذي، قبل إعلان اليوم بفترة طويلة.

وعلى الرغم من أن المعارضة الرئيسية قد تكون ضد هذا التحول، إلا أن التحالف الحاكم يسيطر على مجلسي البرلمان، علاوة على ذلك، يحظى بدعم حزبين يمثلان أقلية يمينية يركزان على الدفاع. تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أيضًا دعمًا لموقف دفاعي أكثر حزماً ، حيث يؤيده حوالي ثلثي اليابانيين.

وكانت اليابان تتسلح بهدوء بنوع الأصول الموجودة في الأفق - مثل لواء بحري وحاملتي طائرات خفيفتين - لم تمتلكها منذ الحرب العالمية الثانية ، بعد "إعادة تفسير" دستورها الذي نبذ الحرب في 2014.

ووفقًا لوكالة"كيودو"، فإن NSS المحدث، ينص على أن الدولة بحاجة إلى أن تكون لديها القدرة على القيام بضربات مضادة فعالة في أراضي الخصم كحد أدنى من تدابير الدفاع عن النفس.

كما انه لا يُتوقع أن تكون القدرة في مكانها قبل عام 2026، ويبدو أنها ستكون مزيجًا من توسيع نطاق مخزونات الصواريخ اليابانية الموجودة وشراء مخزونات جديدة من صواريخ توماهوك الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 1600 كيلومتر، حاليًا.