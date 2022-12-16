على أضواء المحمول .. فرقة شارموفرز تشعل احتفالية ختام بطولة العالم للإسكواش بنادي مدينتي

أشعلت فرقة شارموفرز احتفالية نادى مدينتى فى احتفالية ختام بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022.

وفى جو من البهجة وعلى أضواء المحمول والتصفيق الحاد قدمت الفرقة باقة من أجمل اغانيها التى اثلجت قلوب الحاضرين .

و شهد نادى مدينتى اقبالا كبيرا من محبى لعبة الاسكواش على حضور احتفالية ومباراة الختام .

وحرصت عدد كبير من الاسر على اصطحاب أطفالهم وذويهم لقضاء يوم رياضى ترفيهي شامل .

ونجحت إدارة نادى مدينتى على تنظيم الاحتفالية التى سبقت المباراة وشهدت اقبالا جماهيريا كبيرا .

يذكر ان مجمع ملاعب نادي مدينتي يضم ملاعب إسكواش زجاجية متنوعة داخلية وخارجية رائعة، تسمح للمشجعين ووسائل الإعلام بمتابعة المباريات بكل سهولة.