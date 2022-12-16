«فيفا» يخطر اتحاد الكرة بمشاركة الأهلى فى مونديال الأندية (مستند)

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الموجه للنادي الأهلي والذي يفيد مشاركة فريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالمغرب الشقيق في الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من شهر فبراير القادم.

من جانبه، توجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب متمنيا لممثل الكرة المصرية التوفيق ورفع راية الكرة المصرية كما عودنا دائما.

وأعلن محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

وكشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن منح المغرب حق تنظيم كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل.

ويمنح هذا الأمر الأهلي فرصة المشاركة في النسخة الثالثة على التوالي من المسابقة رغم عدم تحقيق البطولة القارية في نسختها الأخيرة.

ونشر الجارحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "النادي الأهلي في كأس العالم للأندية رسميًا".

وكان الأهلي قد حصل على المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

