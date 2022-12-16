مصادرة 2.5 طن دواجن فاسدة داخل مجزر بالجيزة

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الجمعة، 2.5 طن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر في الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة بحوزته 2.5 طن دواجن، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.