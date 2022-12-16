بنت قنا تفوز بالمركز الأول فى برمجة الروبوت عالميًا

كشفت مارولا أمير، بنت محافظة قنا، والفائزة بالمركز الأول بمسابقة برمجة الروبوت على مستوى طلاب المدارس والجامعات.

وقالت مارولا أمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "Dmc"، مساء اليوم الجمعة: "الصعايدة تغلبوا على كل دول العالم في البرمجة".

وأضافت: "أن طالبة في الإعدادية والأولى في مسابقة برمجة الروبوت على الصعيد العالمي، ودخلت المسابقة في شهر 5 السنة دي، وتدربت 8 شهور، وتدربت على المسابقة الأون لاين ولما أخدت أول جمهورية تأهلت للمسابقة العالمية".

وتابعت: "الدول المنافسة كوريا وسنغافورة وإيران والمركز الثاني كوريا وسنغافورة ومصر خدنا مركز أول".

وأكملت: "بندرب ونبرمج الروبوت أنه يمشي من نقطة لأخرى بخط سير، وفي ساعة ونص في أول يوم مسابقة وثاني يوم ساعة واحدة بس".