الجمعة 16 ديسمبر 2022
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سارة معجزة رفع الأثقال فى العالم: أهدى الذهب للمصريين والرئيس السيسى

جريدة الدستور

كشفت سارة سمير، المعجزة المصرية على عرش رفع الأثقال في العالم، والتي رفعت علم مصر 3 مرات في كولومبيا بعد إحراز 3 ذهبيات عن كواليس المسابقات التي خاضتها.

وقالت سارة سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "Dmc"، مساء اليوم الجمعة، "مريت بمرحلة إحباط ومرحلة انتصار وقدرت أخرج بسرعة من المرحلة دي وامسك الدهب ثانياً".

وأضافت: "جلست سنة في البيت دون تمرين، والتحدث كان في العودة للمنافسة".

وتابعت: "عوضت فترة التوقف عن التدريبات بمضاعفة الوقت المخصص للتمرين، وكنت بقعد بالأيام في التمرين".

وأكملت: "أي إنجاز أحققه هو هديتي لكل من آمن بي ودعمني في طريقي وأهدي الذهب لكل المصريين والرئيس السيسي".

وأردفت: "محمد صلاح فخر لمصر ورسالتي له محاولة للاقتداء بنهجه وطريقه".

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