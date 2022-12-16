رسميا.. الأهلى يعلن المشاركة فى مونديال الأندية بالمغرب

تلقى النادي الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأعلن محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

وكشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن منح المغرب حق تنظيم كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل.

ويمنح هذا الأمر الأهلي فرصة المشاركة في النسخة الثالثة على التوالي من المسابقة رغم عدم تحقيق البطولة القارية في نسختها الأخيرة.

ونشر الجارحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "النادي الأهلي في كأس العالم للأندية رسميًا".

وكان الأهلي قد حصل على المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.