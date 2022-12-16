هاني عادل يكشف تفاصيل مشروعه الغنائي «الرجل الرمادي» ببرنامج «It's showtime»

يحل النجم هاني عادل ضيفًا في برنامج "It's showtime"، المذاع على قناة "CBC" مساء يوم غد السبت، في حوار مطوّل تجريه المذيعة سمر نعيم.

يتناول الحوار أهم المحطات الفنية في مسيرة النجم هاني عادل، ومنها ذكريات وكواليس فريق وسط البلد وشكل الصداقة والتعاون بينهم وسبب انفصالهم المؤقت ثم عودتهم من جديد.



خلال الحوار يكشف هاني عادل عن مشروعه الموسيقي "الرجل الرمادي" الذي يحاول فيه تقديم تجربة غنائية متنوعة وجديدة على المستمع.

يتحدث نجم فريق وسط البلد عن تجهيزه لعدد من الأغاني الفردية الجديدة منهم أغنية لمساعدة مرضى الاكتئاب وذوي الأفكار الانتحارية من منظور مختلف.

يذكر أن برنامج "Its Show Time" يعرض علي قناة "CBC" ط أيام الخميس والجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، والسبت الساعة العاشرة مساء.