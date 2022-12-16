الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بالمعادى

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بقتل شاب أثناء التشاجر معه بسبب خلافات بينهم فى منطقة المعادي.

تلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل شاب بالمعادي أثناء مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "أحمد.ع" مصابا بجرح فى الرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة  لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخرين بسبب خلافات بينهم، فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها أحد المتهمين بالتعدى عليه بالضرب على رأسه فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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