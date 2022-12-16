محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام فيوتشر في الدوري

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بينما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق محمود متولي محمد عبد المنعم علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي عمرو السولية محمد مجدي أفشة حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف شادي حسين

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وحسام حسن وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد ‏فخري وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو.‏