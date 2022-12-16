الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سفيان رجب لـ«القاهرة الإخبارية»: الانتخابات التشريعية فى تونس بلا طعم ولا رائحة

جريدة الدستور

قال سفيان رجب، رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية، إن الانتخابات التشريعية بتونس أول مرة تُجرى بهذه الطريقة، حيث الاقتراع على الأفراد وليس على القائمات.

وأضاف سفيان رجب خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية "القاهرة الإخبارية"، الذي يقدمه الإعلامي تامر حنفي، أنه لأول مرة نشاهد حملة انتخابية بلا رائحة ولا طعم، لافتًا إلى أن الأحزاب كانت تتحرك والمال كان يُضخ خاصة المال السياسي.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية، أن الحملة الانتخابية يمكن وصفها بالباردة نوعًا ما، لافتًا إلى أن الانتخابات على الأفراد ستكون تجربة جديدة، متمنيًا التوفيق لها. 

وأشار إلى أن عدم وجود الأحزاب والمنظمات والتجمعات الكبرى أثر نوعًا ما على الحملة الانتخابية، وربما سيؤثر لاحقًا على تركيب البرلمان، وكذلك على أعماله ونشاطه. 

وأكد أن ما يمثل الشعب سيكون أفرادًا وليس كيانات، وبالتالي لن نرى تكتلات حزبية، ولن نرى مشاريع تُقترح باسم تكتلات وأحزاب وتجمعات، لنرى أفراده "كل يغني على ليلاه"، أفراد أصحاب برامج خاصة بها فقط، وبالتالي لن يكون هناك برنامج موحد ولا رؤية واضحة.

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