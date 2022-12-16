التحقيق مع مدير مخزن متهم بحيازة 65 ألف قرص مكملات ومنشطات مهربة بالجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع مدير مخزن خاص بإحدى شركات الشحن لاتهامه بحيازة 65 ألف قرص أدوية تخسيس ونحافة ومكملات غذائية ومنشطات مهربة جمركيًا فى الجيزة.

وكانت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ضبطت 65 ألف قرص أدوية تخسيس ونحافة ومكملات غذائية ومنشطات مهربة جمركيًا داخل مخزن خاص بإحدى شركات الشحن فى الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الشحن "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة وبحوزته 65 ألف قرص أدوية "تخسيس ونحافة - مكملات غذائية - منشطات" مهربة جمركيًا بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة تشكل خطورة على الصحة العامة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.