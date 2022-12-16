الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«غرفة السياحة»: استرداد 6.7 مليون جنيه مستحقات لدى الشركات الأجنبية

الدكتور نادر الببلاوى
الدكتور نادر الببلاوى

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسه الدكتور نادر الببلاوى، أن جهود أعضاء الغرفة خلال عام 2022، ساهمت في حل شكاوى 5 شركات من منظمى الرحلات بدول “إسبانيا و الهند و رومانيا و الأردن و إندونيسيا”.

وتابع "الببلاوي" في تصريحات له، أنه  تم استرداد المبالغ المستحقة للشركات المصرية لدى الشركات الاجنبية، ووصل المبلغ المسترد إلى 6716000 جنيه وجارى حل شكوى الشركات من دولة رومانيا مبلغ 675000 جنيه 

وأكدت الغرفة في تقريرها السنوي، أنه تم وضع 3 شركات من دول “السويد وبلغاريا وروسيا” على قائمة الشركات المحظور التعامل معها بسبب امتناعها عن سداد مستحقات شركات السياحة المصرية، كما استطاعت الغرفة التواصل إلى حل لنزاع بين شركة اندونيسية و شركة مصرية و تم تسوية مشكلة الشركة الإندونيسية بنجاح ، ياتى ذلك فى اطار خرص الغرفه على مصالح شركات السياحه .

وأشارت الغرفة إلى أن السياحة الوافدة هي أهم الأنشطة السياحية التي تحقق صالح الأقتصاد القومى وتعول عليها الدولة كثيرا في خططها التنموية بجانب أهميتها القصوى بالطبع لشركات السياحة ولهذا حرصت الغرفة علي بذل المزيد من الجهد لتسهيل مهمة الشركاتومساندتها في زيادة السياحة الوافدة بإعادة تفعيل نشاط السياحة الصحراوية التي توقفت منذ أكثر من 8 سنوات بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار و البدء فى تنفيذ رحلات السفاري كمرحلة تجريبية بدءًا من يوليو 2022.

كما تم  ‏اعداد وتنظيم وثيقة تعاون بين مصر وجنوب السودان‎  ‏وبين مصر و موريشيوس‎، لزيادة الحركه السياحية الوافدة منها الى مصر.

كما شاركت الغرفة في تنظيم مؤتمر المناخ “كوب 27” بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر‎، ‏بالتعاون مع وزارة السياحة و الأثار وتم تنفيذ البرامج والرحلات السياحية لوفود المؤتمر بنجاح‎.

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