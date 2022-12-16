النيابة تواجه المتهم بخطف حقيبة سيدة بالتجمع

واجهت نيابة القاهرة الجديدة، مسجل خطر بتهمة سرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بمنطقة التجمع الأول، بالمجني عليها محررة البلاغ وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأنكر المتهم ارتكابه للواقعة حتى واجهته النيابة بالمجني عليها وأقر بسرقته حقيبتها.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وأنها ليست المرة الأولى للمتهم بينما زاول نشاطه الإجرامي منذ أكثر من عام وتفتيشه عثر على 3 هواتف ومبلغ مالي.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز العدوة بالمنيا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بسرقة حقيبة يد من “ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم” وبداخلها “مبلغ مالى- هاتف محمول” عن طريق استخدام دراجة نارية "ملكه" بأسلوب "الخطف".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.