«القاهرة الإخبارية»: غدًا ختام فعاليات معرض بغداد الدولى للكتاب

تحرص دولة العراق على تنفيذ المعرض الدولي للكتاب بأرضها من أجل نشر الثقافة العلمية والتراثية وتوسيع مدارك النشء الصغير علميًا عبر القراءة.

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن حجم الإقبال على معرض بغداد الدولي للكتاب كبير بصورة كبيرة، حيث هناك الكثير من الفعاليات والمهرجانات الشعرية التي أدت إلى زيادة الإقبال.

الإقبال الكثيف

وأكدت هبة التميمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عايش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم الجمعة يكون كثير الازدحام بمعرض الكتاب الدولي لمدينة بغداد بالعراق أكثر من أي يوم آخر.

ختام معرض الكتاب ببغداد

وأضافت في حديثها، أن غدًا هو ختام معرض الكتاب ببغداد، وسيشهد هذا اليوم الكثير من الأمسيات والندوات التثقيفية المختلفة.