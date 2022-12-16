الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قصر ثقافة البحيرة» يُنظم عددًا من الفعاليات احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم

البحيرة
البحيرة

نظم فرع ثقافة البحيرة مجموعة من الحفلات والأنشطة الفنية والثقافية للأطفال من ذوى الهمم ومنها احتفالية قسم التمكين الثقافى بثقافة الدلنجات  بمدرسة التربية الفكرية بالدلنجات، تضمنت ورشة الرسم على الوجه وورشة رسم وتلوين، بجانب فقرة مسرح العرائس وفقرات غنائية وفنية واستعراضية للأطفال من ذوى الهمم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي. 

وأقام قصر ثقافة الطفل احتفالية بالتعاون مع مدرسة الشهيد عماد مطاريد تضمنت ندوة حول الإعاقة وأنواعها واليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة ومن هم أصحاب الإحتياجات الخاصة والتعرف على الإعاقة البصرية والسمعية وتعليم لغة الإشارة، بجانب عمل مطوية عن الكلام الممنوع قوله وعن اليوم العالمي للمعاق.

ونفذ قسم التمكين الثقافي بالقصر وبالتعاون مع قسم الفنون التشكيلية بالفرع ومدرسة الأمل للصم والبكم ورشة فنية تدوير خامات من زجاجات البلاستيك لعمل زهور مع ذوى الاحتياجات الخاصة لتنمية مهاراتهم ودمجهم ولتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، إضافة إلى ورشة تدوير خامات من الكرتون والورق لعمل الحروف الإشارية مع طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة وكيفية استخدامهم لورق الكرتون واستخدامه بطرق مختلفة.

وعقد بيت ثقافة كوم حمادة محاضرة بعنوان "التعرف على المعينات التعليمية للصم وضعاف السمع والمكفوفين" بالمدرسة الفكرية بكوم حماده وبحضور أولياء الأمور تنفيذ هبه عبد العزيز، وتحدثت فيها عن الوعي بما لديهم من إمكانيات تزيد من قدرة الطفل على التحصيل بما يتلائم مع قدراته الخاصة وكيفية التعامل معاهم ودمجهم مع كافة فئات المجتمع. 

وأعد بيت ثقافة شبراخيت محاضرة عن "توعية أولياء أمور" طلاب المدرسة الفكرية، تضمنت طبيعة الخدمات المقدمة لبطاقة الخدمات المتكاملة حاضرتها فيها الدكتورة هاجر عمر

ونفذ بيت ثقافة الكيماويات بكفر الدوار ورشة رسم وتلوين لأطفال المدرسة الفكرية بأنطونيادس احتفالا باليوم العالمى للمعاق 

كما  نظم بيت ثقافة ايتاى البارود، ورشة رسم وتلوين أشكال بالمدرسة الفكرية تنفيذ شيماء سالم لتنمية مهاراتهم ودمجهم مع المجتمع. 

التربية الفكرية الاحتياجات الخاصة الإحتفال باليوم العالمي اليوم العالمي لذوي الهمم ذوى الاحتياجات الخاصة مدرسة التربية الفكرية محافظة البحيرة

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