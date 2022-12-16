تصدرت الترند.. أزمات فى حياة الفنانة صفاء سلطان بعد وفاة والدها اليوم

تصدر اسم الفنانة الأردنية صفاء سلطان تريند محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلانها وفاة والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معربة عن صدمتها برحيل والدها عن الحياة وحزنها الشديد على فقده.

وكتبت صفاء في منشورها: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي.. الله معك يا حبيبي مالحقت اشبع منك، والله كسرت ضهري يابابا».

ولم تكن هذه الأزمة الأولى والصدمة التي تتعرض لها الفنانة الأردنية صفاء سلطان، جعلتها تتصدّر مؤشرات البحث المختلفة، ففي أواخر عام 2021 تعرضت لأزمة صحية شديدة، أُصيبت خلالها بجلطة مُفاجئة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك وفق ما أعلنته حينئذٍ عبر حسابها الشخصي بموقع «انستجرام»، إذ قالت: «بآخر يوم من هالعام يلي مر عليا بحلوه وبمره، راح أودعه وأنا مثل ما أتعودت وماشية على قاعدة بحياتي -الضربة اللي ما بتقتل بتقوي».

وأضافت: «الحمد لله رب العالمين، وبعد جلطات متعددة وأيام صعبة كتير مرت عليا وعلى بنتي وأهلي وأصدقائي وأحبابي رجعت أقول أهلاً وسهلاً بعام 2022، ووداعاً وشكراً لعام 2021 لأنها أسقطت أقنعة عن أكتر من حد وخلصت منهن».

انفصالها عن زوجها

حسبما كشفته الفنانة صفاء سلطان، في تصريحات تلفزيونية سابقة، فإنَّها تزوجت وهي بعمر الـ19 عامًا، ثمَّ انفصلت عن زوجها بسبب وصفه لبنتهما البالغة من العمر 20 عامًا عندئذ، أنها من ذوى الاحتياجات الخاصة.

أزمة ابنتها مع الحجاب

ومن الأزمات التي واجهتها أيضًا الفنانة الأردنية، تعرض ابنتها لـ«غسيل مخ» من قبل إحدى المعلمات بالأردن، قامت على إثرها بخلع الحجاب وهي في عمر الإثنى الـ12 عامًا، وفق تصريحاتها سابقًا، قائلة: «بنتي لمّا خلعت الحجاب كفروني بزعم إني جعلتها تعمل كده، أنا مو ضد الحجاب، وممكن ألبسه، ولكن ضد ارتدائه بلا اقتناع».