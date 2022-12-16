الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تُحقق فى اختناق أسرة من 5 أفراد بإمبابة.. والتحريات: «عطل فى الدفاية»

اسعاف
اسعاف

استعجلت نيابة شمال الجيزة، اليوم الجمعة، تقرير الحالة الصحية لـ5 أفراد من أسرة واحدة أصيبوا باختناق بمنطقة إمبابة، تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة عن أن الأسرة التي أصيب 5 من أفرادها بالاختناق هم الوالدان والأبناء الثلاثة وهم  كل من "أحمد عبدالرشيد عبدالحي" 45 سنة، زوجته "سعدية عطية محمد" 43 سنة، وأبنائهم "محمود، إسلام، يوسف"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الإصابة بالاختناق حدثت بسبب حدوث عطل داخل الدفاية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على أسرة كاملة في حالة اختناق داخل شقة سكنية بمنطقة أرض الحداد بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تعرض أفراد أسرة كاملة للاختناق بسبب حدوث عطل داخل الدفاية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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