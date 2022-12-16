الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير علاقات دولية يكشف أهمية قضية الغذاء باعتبارها جزءًا من الأمن القومى للدول

الدكتور أيمن سمير،
الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية

كشف الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، عن أهمية قضية الغذاء التي أصبحت جزءًا من الأمن القومي للدول.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه لا يمكن فصل قضية المناخ عن قضية الغذاء لأن قضية المناخ وما ترتبط بها من تداعيات سلبية تؤثر على ملفات المياه وتؤثر على ملف الغذاء إلى حد بعيد للغاية.

وأضاف أن نجاح مصر في استضافة قمة المناخ "COP27" والمخرجات والثمار الكثيرة التي خرجت عن هذا المؤتمر تؤسس لعالم جديد يقوم على فكرة الشراكة في الألم والأمل.

وأوضح أن الألم المتعلق بالتغيرات المناخية وارتفاعات أسعار الغذاء والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وكل هذه التداعيات، لا بد أن تتقاسمه كل شعوب العالم حتى تستطيع أن تنجو من هذا الألم.

وتابع: "الأمر نفسه يرسم طريقًا للأمل من خلال التكاتف والشراكة بين مختلف الدول والمجتمعات تستطيع هذه الدول أن تنتقل لمرحلة جديدة من التقدم والازدهار، موضحًا أن هذه هي الفلسفة المصرية في التعامل مع الملف وخاصة بعد قمة المناخ".
 

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