برلمانى «حماة الوطن»: تصريحات الرئيس السيسى فرصة لاندماج إفريقيا فى الاقتصاد العالمى

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أهمية الدور الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة "الإفريقية ـ الأمريكية" التي تعقد في واشنطن، لتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إن مستهدفات مصر من القمة تجسد واقع القارة الإفريقية وأزماتها ومن بينها الأمن الغذائي، واندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عكست معاناة القارة السمراء التي انتقلت إليها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية من أزمات اقتصادية طاحنة ونقص إمدادت الغذاء، مؤكدًا أن هذه القمة تعتبر فرصة حقيقية أمام الدول الإفريقية لطرح هذه القضايا ومناقشتها مع الولايات المتحدة أحد أكبر الاقتصادات حول العالم وأحد أكبر منتجي الغذاء.

ولفت شلبي إلى أن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المسئولين الأمريكيين تعزيز قدرات دول القارة وتواصلها مع المجتمع الدولي، وللشراكة والعمل من أجل مستقبل أفضل للاندماج في الاقتصاد العالمي وبما يعظم استفادتها من فرص تحقيق النمو الاقتصادي فضلًا عن نقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإحصاءات الدولية تضعنا أمام مسئولياتنا دائمًا، إذ تشير إلى زيادة عدد من يعانون ضعف الأمن الغذائي عالميًا، وزيادة معدلات الجوع .

وأضاف الرئيس السيسي أن إفريقيا تعد مصدرًا لما يزيد على ثلث هذا الرقم، وتساءل: كيف لقارة كإفريقيا ألا تنتج غذاءها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذاءها أن تجني ثمارًا للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقرارًا لبناء المستقبل؟.