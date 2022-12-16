الإسماعيلى يواصل السقوط بالخسارة من بيراميدز بثنائية فى الدورى

حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على حساب نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، على ستاد الإسماعيلية، بالجولة السابعة بدوري رابطة الأندية.

جاءت أحداث المباراة مثيرة، حيث لم يمر سوى 9 قائق فقط، وتمكن رمضان صبحي من تسجيل التقدم لبيراميدز، بعد رمية تماسية طولية داخل منطقة الجزاء من زميله محمد الشيبي، قابلها الجناح بتسديد داخل شباك الدراويش.

ومع الدقيقة الـ13، يؤكد إسلام عيسى تفوق السماوي بهدف ثان، بعد تمريرة رمضان صبحي لـ"فخري لاكاي" المنفرد بمرمى الإسماعيلي، إلا أن محمود كوكو تصدى للكرة لتصل لجناح بيراميدز الذي وضع الكرة في المرمى.

وعقب الهدف أشهر الحكم عبدالعزيز السيد الكارت الأصفر في وجه باهر المحمدي قائد الإسماعيلي، لاعتراضه العنيف على حكم الساحة، حيث طلب اللاعب بإلغاء الهدف لوجود خطأ على رمضان صبحي صانع ألعاب السماوي.

وبعد هجوم مكثف، ينجح ياو أنور، في تسجيل أول أهداف الإسماعيلي، مستغلا تمريرة خاطئة من مدافع بيراميدز، لتصل للغاني، الذي اقتحم منطقة الجزاء، وسدد كرة صاروخية داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ36، منعت العارضة هدفا ثالثا لبيراميدز، عقب تصويبة صاروخية من محمد حمدي ظهير أيسر السماوي.

ومع الدقيقة الـ73، انطلاقة رائعة من باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي من وسط الملعب، حيث سدد كرة قوية خارج منطقة الجزاء تصدى لها أحمد الشناوي حارس بيراميدز بنجاح.

وكاد محمد حمدي لاعب بيراميدز، يضيف هدفا ثالثا للسماوي، بعد اختراق رائع، عقب مراوغته عصام صبحي ليسدد كرة يسار منطقة الجزاء إبعادها محمد كوكو حارس الدراويش.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده لـ14 نقطة، متقدما للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، أما الإسماعيلي فيظل كما في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، مواصلا مسلسل نزيف النقاط المستمر، فضلا عن عدم تحقيقه أي فوز حتى الآن.

وكنت مباراة اليوم، هي الظهور الثاني لأيمن الجمل، في منصب المدير الفني للإسماعيلي مؤقتا، خلفا للإسباني خوان جاريدو، الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج.