الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء أعمال فرش الطبقة الأسفلتية بالطريق الدائري في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية بإشراف المهندس أحمد الشيمي، اليوم الجمعة، أعمال فرش الطبقة الأسفلتية للطريق الدائري، وذلك من ميدان الجويلى ووصولًا لمزلقان الدوحة وذلك عقب أعمال التطوير والتوسعة للطريق؛ من أجل تحقيق السيولة المرورية اللازمة ولاستيعاب أكبر عدد من المركبات.

يأتي ذلك في إطار خطة وتوجهات الدولة بالنهضة التنموية الشاملة لشبكات الطرق على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية والفرعية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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