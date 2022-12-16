الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 322 قضية تهرب ضريبي وجمركي بالمحافظات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجح ضباط الإدارة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة في ضبط 322 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

إحكام السيطرة الأمنية الإدارة العامة لمباحث الضرائب أشكال الجريمة استراتيجية وزارة الداخلية الضرائب والرسوم السيطرة الأمنية الحملات الأمنية مستوى الجمهورية وزارة الداخلية

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